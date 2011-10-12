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亚洲 | 2011年 10月 12日 星期三 16:07 BJT

日本福岛大米辐射检测达标--共同社

(本文由路透中文网编译)

路透东京10月12日电---日本共同社周三报导称，对福岛县收割的大米检测显示，其放射性物质含量低于政府标准（每千克500贝克勒尔）。

共同社称，福岛县全境收割的大米放射性物质含量达标，可安全出货。

福岛县二本松市（Nihonmatsu city）在收割前的预备调查中发现，放射性铯含量为每千克500贝克勒尔。福岛县随後在9月将检测地点增至约300个地区，数量约为之前的近10倍。二本松市位于福岛第一核电站以西56公里处。（完）

编译：黎黎 发稿：王燕焜

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