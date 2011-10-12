〔中国公开市场〕央行明日将发200亿元三年期央票,及70亿三个月央票

路透上海10月12日电---中国人民银行周三公告称,明日将在公开市场采用利率招标方式发行200亿元人民币三年期央票.这是时隔近两个月後,央行再次发行三年央票.

央行并称,明日还将同时价格招标发行70亿元三个月期央票,发行量较上次增逾两倍.

央行最近一次三年央票发行是在8月18日,当期发行量为10亿元,中标利率3.97%;而央行上次(9月29日)招标发行的20亿元三个月期央票,中标收益率连续第六周持平于3.1618%,当日央行未进行正回购操作.

央行当前公开市场央票发行状态一般为周二发行一年期央票,周四发行三个月期央票.央行并于5月12日重启暂停逾五个月的三年期央票发行,但由于需求不稳,发行频率并不固定.(完)

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