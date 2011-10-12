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亚洲 | 2011年 10月 12日 星期三 14:44 BJT

〔国际油市〕布兰特原油跌破111美元,受需求预估下调和欧债忧虑拖累

路透新加坡10月12日电---布兰特原油期货周三下跌,终止五个交易日的涨势,此前石油输出国组织(OPEC)调低全球石油需求预估,且扩大欧元区援助基金权力的计画受挫,打击投资者信心.

美国料将于周四公布上周美国原油库存增加70万桶,得益于进口增长和炼厂利用率下降.该消息加剧市场看跌情绪.

鉴于全球能源消费大国--中国在本周公布贸易和生产者物价指数(PPI)数据时,可能呈现经济扩张步伐放缓的迹象,也令油市承压.

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