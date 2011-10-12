《外汇动态》欧洲开盘:欧元兑美元缩减跌幅,沪综指反弹改善人气

0627GMT---欧元兑美元EUR=持稳,因沪综指反弹帮助改善人气,此前斯洛伐克议会投票否决欧洲金融稳定机构(EFSF)扩充职权的计画曾冲击市场情绪.

欧元最新持平于1.3645美元,之前在亚洲盘曾跌至1.3582美元.