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市场报道 | 2011年 10月 20日 星期四 15:16 BJT

〔中国数据〕1-9月社会融资规模为9.8万亿元人民币--央行

路透北京10月20日电---中国人民银行周四称,据初步统计,2011年前三季度社会融资规模为9.80万亿元人民币,比上年同期少1.26万亿元.

央行此前公布上半年社会融资规模为7.76万亿元.若以此计算,三季度社会融资规模增加2.04万亿元.

刊登在央行网站的新闻稿并称,前三个季度人民币贷款增加5.68万亿元,同比少增5,977亿元;外币贷款折合人民币增加4,770亿元,同比多增1,849亿元.

从结构看,前三季度人民币贷款占社会融资规模的58.0%,同比高1.0个百分点;外币贷款占比4.9%,同比高2.5个百分点.

社会融资规模统计数据来源于人民银行、发改委、证监会、保监会、国债登记公司和银行间市场交易商协会等部门.(完)

更多细节,请点选央行网站(here)

--发稿 尹嫄婷; 审校 乔艳红

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