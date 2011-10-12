版本:
中国
亚洲 | 2011年 10月 12日 星期三 15:01 BJT

〔中国新债〕同方股份下周三将发行6亿元短期融资券,期限一年

路透北京10月12日电---中国同方股份有限公司(600100.SS)周三公告称,将于下周三(19日)

簿记建档发行6亿元人民币短期融资券,期限为一年.

具体条款如下:

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (月) (缴款日)

=============================================================================================

同方股份 6 6 12 10/19簿记建档 中信银行 AA+ 10/21 10/24

(600100.SS)

=============================================================================================(完)

参看详情,可点选上海清算所网站(here)

--发稿 曹巍浩; 审校 张喜良

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐