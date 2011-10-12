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亚洲 | 2011年 10月 12日 星期三 15:33 BJT

〔全球钢铁〕国际钢铁协会分别调高今明两年全球钢铁消费预估

路透巴黎10月12日电---国际钢铁协会周三表示,全球钢铁消费在2011年料将增至13.97亿吨,之前预估为13.59亿吨.2012年料增至14.74亿吨,亦高于之前预估的14.41亿吨.

全球最大的钢铁生产国和消费国--中国在2011年和2012年的钢铁消费亦均将大于此前预估,料分别达到6.43亿吨和6.82亿吨.(完)

--编译 侯向明;审校 王洋

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