〔基金观点〕金价明年料再创纪录新高,受利多基本面支撑

路透新加坡10月12日电---金价明年料再创纪录新高,因金市利多基本面盖过当前宏观经济不确定性的影响,虽然这一不确定性最近已经导致金价下跌.

新加坡商品对冲基金NARECO Advisors投资总监Diego Parilla表示,上月金价跳水导致投机客"出逃",有利上市交易基金和央行等更为稳定的长期买家.

"各国央行希望分散曾经堪称无风险的政府公债投资,黄金则被视为很有吸引力的选项.其原因并不是过多考虑黄金自身的价值,而更多的是由于缺少更好的选择."

现货金XAU=今年迄今已涨近17%,9月初一度触及每盎司1,920.20的纪录高位,之後下跌逾300美元.此後又上扬至1,670附近.

除了央行买盘外,支撑金价的因素还包括欧洲主权债务危机和美元疲软,还有瑞士政府限制瑞郎涨势打压瑞郎的避险魅力,也起到提振金价的作用.

"金市正经历一场惊涛骇浪.多头不可能再找到更具建设性的系列事件.尽管短期内可能会有更多煎熬,但我们预计基本面仍有支撑作用,中长期将推动金价上扬,"Parilla表示.

Parilla在6月组建NARECO Advisors,专注于商品衍生品投资,此前他在美银-美林担任过两年商品业务部亚洲主管.

Parilla表示,农产品和食品价格可能也处在五年牛市的初期阶段,类似于今年石油和金属市场的经历,受助于人口增加以及生物燃料需求.(完)