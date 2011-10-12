版本:
中国
市场报道 | 2011年 10月 12日 星期三 15:11 BJT

〔英国经济〕今年剩馀时间增长率料将持续放缓--英央行首席经济学家

路透伦敦10月12日电---英国央行首席经济学家戴尔告诉路透,英国经济可能在今年剩馀时间内稳步放缓,英国央行决定进一步实施量化宽松的举措,主要受制于海外局势发展.

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐