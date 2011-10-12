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亚洲 | 2011年 10月 12日 星期三 15:07 BJT

〔日本债市〕公债期货回吐涨幅几近收平,欧债危机仍然提供支撑

路透东京10月12日电---日本政府公债期货周三削减稍早涨幅,收盘近持平,中国股市的涨势抵消了日股微跌的影响,市场对欧债危机的持续担忧为日债提供坚实支撑.

尽管德法领导人承诺出台计划保护欧洲银行业,许多人仍然怀疑风险资产是否还有许多上涨空间,由于担忧欧元区决策者是否能就欧债危机达成联合一致的应对.

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