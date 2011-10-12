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亚洲 | 2011年 10月 12日 星期三 15:13 BJT

〔中国新债〕赛维LDK下周三将发行4亿元短期融资券,期限一年

路透北京10月12日电---中国江西赛维LDK太阳能高科技有限公司LDK.N周三公告称,将于

下周三(19日)簿记建档发行4亿元人民币短期融资券,期限为一年.

具体条款如下:

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (月) (缴款日)

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赛维LDK 4 4 12 10/19簿记建档 招商银行 AA 10/21 10/24

LDK.N

=============================================================================================(完)

参看详情,可点选上海清算所网站(here)

--发稿 曹巍浩; 审校 林高丽

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