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亚洲 | 2011年 10月 12日 星期三 17:15 BJT

修正:〔全球金市〕现货金小幅上涨,亚洲强劲实货需求支撑市场

(更正:倒数第二段美国期金代码有误,应为"GCcv1")

路透新加坡10月12日电---金价周三在清单交投中上涨,此前投资者等待与欧元区债务危机下一步进展有关的线索,同时亚洲强劲的实货需求支撑市场人气.

斯洛伐克国会投票否决欧洲金融稳定机构(EFSF)扩充职权的计画,但此举不太可能打消欧元区将出台危机解决方案的信心.

"斯洛伐克并不是大国,不足以阻碍欧洲情势发展,"新加坡一位交易员指出.

"欧元区的想法是必须采取一切措施防止欧债风险蔓延.最终我们将看到达成某种类型的泛欧协议."

截至0646GMT,现货金XAU=价格微升0.4%至每盎司1,671.60美元,扭转上日挫跌0.8%的颓势.

美国期金GCcv1升0.8%至1,673.70美元.

路透市场分析师王涛认为,技术分析显示,金价日内交投可能陷入1,653-1,684美元区间整理.

--------------------------0646GMT------------------------------

价格 变动 涨跌% 年初迄今 成交量

涨跌%

现货金 1671.60 6.17 +0.37 17.76

现货银 32.22 0.06 +0.19 4.41

现货铂金 1526.00 11.70 +0.77 -13.66

现货钯金 605.22 3.64 +0.61 -24.30

TOCOM期金 4119.00 -12.00 -0.29 10.46 38401

TOCOM铂金期货 3787.00 4.00 +0.11 -19.36 12658

TOCOM期银 78.20 0.00 +0.00 -3.46 523

TOCOM钯金期货 1505.00 -3.00 -0.20 -28.23 313

COMEX期金 1673.70 12.70 +0.76 17.75 12356

COMEX期银 32.27 0.27 +0.85 4.30 2741

汇率

欧元/美元 1.3656

美元/日圆 76.69

附注: 现货月报价为美元/盎司;TOCOM期约报价为日圆/克.(完)

--编译 洪曦/肖群英;审校 高琦

贵金属报导.......[GOL-CMN] 基本金属报导......[MET-CMN]

全球金市.........[GOL/HCN] COMEX金持仓....[CFTC/GOLCN]

伦敦金定盘.....[GOL/FIXCN] COMEX铜持仓....[CFTC/COPCN]

现货金..............XAU= 现货银...............XAG=

现货铂金............XPT= 现货钯金.............XPD=

金属期市.........[MET/LCN] LME库存变化.....[LME/S1CN]

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