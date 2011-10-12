修正:〔全球金市〕现货金小幅上涨,亚洲强劲实货需求支撑市场

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
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(更正:倒数第二段美国期金代码有误,应为"GCcv1")
路透新加坡10月12日电---金价周三在清单交投中上涨,此前投资者等待与欧元区债务危机下一步进展有关的线索,同时亚洲强劲的实货需求支撑市场人气.
斯洛伐克国会投票否决欧洲金融稳定机构(EFSF)扩充职权的计画,但此举不太可能打消欧元区将出台危机解决方案的信心.
"斯洛伐克并不是大国,不足以阻碍欧洲情势发展,"新加坡一位交易员指出.
"欧元区的想法是必须采取一切措施防止欧债风险蔓延.最终我们将看到达成某种类型的泛欧协议."
截至0646GMT,现货金XAU=价格微升0.4%至每盎司1,671.60美元,扭转上日挫跌0.8%的颓势.
美国期金GCcv1升0.8%至1,673.70美元.
路透市场分析师王涛认为,技术分析显示,金价日内交投可能陷入1,653-1,684美元区间整理.
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价格 变动 涨跌% 年初迄今 成交量
涨跌%
现货金 1671.60 6.17 +0.37 17.76
现货银 32.22 0.06 +0.19 4.41
现货铂金 1526.00 11.70 +0.77 -13.66
现货钯金 605.22 3.64 +0.61 -24.30
TOCOM期金 4119.00 -12.00 -0.29 10.46 38401
TOCOM铂金期货 3787.00 4.00 +0.11 -19.36 12658
TOCOM期银 78.20 0.00 +0.00 -3.46 523
TOCOM钯金期货 1505.00 -3.00 -0.20 -28.23 313
COMEX期金 1673.70 12.70 +0.76 17.75 12356
COMEX期银 32.27 0.27 +0.85 4.30 2741
汇率
欧元/美元 1.3656
美元/日圆 76.69
附注: 现货月报价为美元/盎司;TOCOM期约报价为日圆/克.(完)
--编译 洪曦/肖群英;审校 高琦
贵金属报导.......[GOL-CMN] 基本金属报导......[MET-CMN]
全球金市.........[GOL/HCN] COMEX金持仓....[CFTC/GOLCN]
伦敦金定盘.....[GOL/FIXCN] COMEX铜持仓....[CFTC/COPCN]
现货金..............XAU= 现货银...............XAG=
现货铂金............XPT= 现货钯金.............XPD=
金属期市.........[MET/LCN] LME库存变化.....[LME/S1CN]
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路透东京/底特律2月4日 - 三名知情消息人士向路透表示，日本高田 已选定美国汽车零部件供应商百利得(Key Safety Systems, KSS)，成为向高田提供财务援助的最后候选投资方。KSS隶属于中国宁波均胜电子 旗下。