版本:
中国
市场报道 | 2011年 10月 12日 星期三 15:29 BJT

〔日本个股〕索尼将在全球召回160万台LCD电视,此前发生数起冒烟事故

路透东京10月12日电---日本索尼(6758.T)公司高层周三表示,将在全球召回160万台LCD(液晶)电视,此前发生数起电视机冒烟事故.(完)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐