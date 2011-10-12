〔中国票据市场〕转贴利率继续小跌,年内到期的票据交投较活跃

路透北京10月12日电---中国票据市场转贴利率周三继续小跌,年内到期的票据成交较活跃.参与机构从偏大型机构扩到各类机构,还致期限稍长票据的需求亦稍有所浮现.

交易员并表示,银行在季初的信贷规模略显富馀,令购票需求增加,当然转贴利率高企也是一大动因.但感觉各行规模仍总体偏紧,暂令转贴利率难大幅走跌.

"大家都比较喜欢收年内到期的票据,这要是考虑到年底会有考核,...现在收票的机构多起来了,各类都有,也有期限长一些收跨年的票."上海一银行交易员称.

该交易员表示,从当前经济形势来看,政策再大幅紧缩可能性较低,但短期全面放松的可能性亦不大;而且即使放松,对票据的严监管还可能会延续,这使得目前还看不到票据利率会大幅下降.

另外,华东一银行交易员表示,温州地区的新政,有助于缓解中小企业融资问题,因为他们使用票据较多,但对票据市场整体影响不大.

为帮助温州中小企业渡过难关,温州银监局亦在与浙江省银监局沟通後,已放宽票贷比标准,票贷比从30%增加到50%,相当于增加1,000亿元信贷规模.[ID:nCN1145078]

以下为路透中国银票转贴参考率(全国)报价<0#CNBAYBMK=>:

1个月(%) 6个月(%) 一年(%)

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今日 10.7410/9.7627 11.6270/10.6204 12.2030/11.1030

上日 10.4702/9.6271 11.2997/10.3040 12.0950/11.0920

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变动 +27.08bp/+13.56bp +32.73bp/+31.64bp +10.80bp/+1.10bp

票据市场是短期资金融通的市场.此前的中国票据市场处于分割状态,在各行各地区之间的流动性较差;交易品种基本限于汇票,交易期限规定在六个月以内,其中银行承兑汇票是最主要的交易工具.交易方式包括回购和转贴(即买断).

电子商业汇票系统于2009年10月28日在中国人民银行清算总中心正式上线.20家金融机构顺利接入电子商业汇票系统,开始为其客户办理电子商业汇票业务.电子商业汇票的期限由纸质票据的半年延长为一年.

**逆回购报价上涨**

而回购报价方面,据路透中国银票回购参考率报价<0#CNBARPYBMK=>,今日全国范围期限一个月内的逆回购(出资方)参考率年利率报价CNT1BARPYFIX=报在6.6480%,较上日6.5825%上涨.

部分期限路透央票参考率CNTBFIX(%):

1个月 3个月

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今日 3.2138/3.1528 3.3598/3.2998

上日 3.2409/3.1759 3.3784/3.3184

注: 路透中国银票转贴参考率目前由中国51家商业银行参与报价.(完)