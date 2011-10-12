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亚洲 | 2011年 10月 12日 星期三 15:28 BJT

〔日本股市〕结束三日涨势小幅收跌,泰国洪灾损及汽车股(更新版)

(新增细节和评论)

* 本田、Nikon、先锋及保险商下跌,受泰国洪灾影响

* 指标股指维持在25日移动均线上方

* 美铝业绩不佳,令人担心债务危机的冲击

* 船运股跳涨,因投机客买回股票且波罗的海乾散货运价指数上涨

路透东京10月12日电---日本股市周三结束三个交易日的涨势,因围绕全球经济的忧虑萦绕不去,且本田和其他日本制造商在泰国的工厂因洪灾关闭.

虽然投机客买回近来备受打压的类股如船运股,但投资者不确定欧洲决策者承诺本月底前推出的措施是否能驱散金融系统相关忧虑.

"还是欧洲如何重整银行业资本的问题.我们仍然需要当心,"Commons资产管理公司首席执行官Tetsuro Ii说,并指出银行业通常不愿接受政府资金.

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