〔欧洲汇市〕瑞郎兑欧元和美元变动不大,此前斯洛伐克否决EFSF扩容

路透苏黎世10月12日电---瑞郎兑欧元和美元周三变动不大,因市场在权衡斯洛伐克否决扩大欧元区援助基金规模的消息.

斯洛伐克是唯一尚未批准EFSF扩大方案的欧元区国家.不过本周稍晚料将进行的再度投票很可能获批,因主要反对党称只要政府下台,则将予以支持.[ID:nCT0404806]