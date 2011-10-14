〔中国数据〕9月CPI同比上涨6.1%,PPI同比涨6.5%--国家统计局

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透北京10月14日电---中国国家统计局周五公布9月宏观经济指标如下(同比%):
实际值 调查中值 区间 前值 去年同期
居民消费价格指数(CPI) 6.1 6.1 5.9-6.5 6.2 3.6
CPI环比 0.5 0.5 0.2-0.9 0.3 0.6
工业生产者出厂价格指数(PPI) 6.5 6.8 6.5-7.1 7.3 4.3
社会消费品零售总额 ~ 17.0 16.0-17.8 17.0 18.8
工业增加值 ~ 13.3 12.9-14.0 13.5 13.3
固定资产投资(不含农户)(1-9月) ~ 24.8 22.3-25.1 25.0 24.5
注: ~表示数据尚未提供.(完)
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--发稿 尹嫄婷; 审校 林高丽
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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