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市场报道 | 2011年 10月 12日 星期三 15:54 BJT

〔欧洲经济〕ECB执委史塔克称,解决欧元区危机需要大力强加经济治理

路透里加10月12日电----欧洲央行(ECB)执委会成员史塔克周三表示:

* 解决欧元区危机需要大力强加经济治理

* 欧元区困境突显需要从各国内部开始实施可持续的财政政策

* 拉脱维亚最近几年的经验表明,可以在不调整汇率的情况下减少宏观经济失衡.(完)

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