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市场报道 | 2011年 10月 12日 星期三 15:48 BJT

〔法国数据〕8月经常帐赤字为29亿欧元--央行

路透巴黎10月12日电---法国央行公布,法国8月经常帐赤字为29亿欧元.

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