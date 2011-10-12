〔中国债市〕利率产品收益率反弹,铁道债招标结果推信用债续走强

路透上海10月12日电---中国银行间债市周三利率产品收益率反弹,因近期累计降幅较大令市场心态趋谨慎,不过上午新发铁道债的需求旺盛,反而推动高评级信用债持续走强.

交易员并认为,今日股市大幅反弹,令基金等机构转而关注股市,也在一定程度上为债市降温,而三年央票重启发行,将在短期内增加市场供给,现券仍有技术性调整压力.

中国人民银行周三公告称,明日将在公开市场采用利率招标方式发行200亿元人民币三年期央票.这是时隔近两个月後,央行再次发行三年央票.[CN/MMTCN]

"今天早上国债招标跟预期差不太多,但大家觉得利率产品收益率下的太快了,所以後来有一定程度的调整,"华东一银行交易员称.

她并指出,今日中长期国债的调整更为明显,10年左右国债收益率上行约5个基点(bp),而信用债前期表现滞後,今日受铁道债招标结果的带动,部分AAA和AA+评级的短融和中票仍有不错表现,但低评级品种仍受制于信用风险的疑虑,走势偏弱.

财政部稍早发行的七年期固息国债,中标利率接近预期.国庆节後二级市场国债收益率已累积一定跌幅,再大幅下探动力尚显不足.而招标的铁道部企业债则表现突出,200亿元人民币固息企业债,七年和20年期品种各半,中标利率分别为5.59%和6%.[ID:nCN1145680][ID:nCN8497953]

剩馀期限近10年的国债110015券最新报价收益率tCN110015=CFXM为3.82%/3.77%,上日尾盘为3.765%/3.715%;剩馀期限约4.6年的铁道部中票1182163券最新报价收益率tCN1182163=CFXM为5.90%/5.80%,上日为5.92%/5.83%.

剩馀期限约0.121年的国债040010券CN040010=CFXS成交继续居首,收报100.2064元,对应收益率2.9743%,成交162.37亿元.

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

CN1DRP=CFXS CN7DRP=CFXS

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今日 3.0004 3.3425

上日 3.4489 4.2033

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)

央票参考率<0#CNTBFIXBMK=> 3.8378/3.7718

国债参考率报价<0#CNTSYFIXBMK=> 3.5439/3.4709

金融债参考率报价<0#CNSOVFIXBMK=> 4.1540/4.0780(完)

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