版本:
中国
亚洲 | 2011年 10月 12日 星期三 15:49 BJT

〔韩国汇市〕韩元兑美元下滑但跌幅收窄,关注韩国央行利率决议

路透首尔10月12日电---韩元兑美元KRW=周三削减稍早的部分跌幅,因在韩国央行周四公布利率决议之前,韩股稳步上扬.韩元兑美元此前已连涨三日.

公债收益率(殖利率)全线下挫,交易商预计韩国央行总裁金仲秀的言辞可能出现偏空的转变.外界普遍预期,央行将连续第四个月维持指标利率不变.

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐