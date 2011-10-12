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市场报道 | 2011年 10月 12日 星期三 16:04 BJT

〔欧元区经济〕诺沃特尼称无需担心通胀风险,经济成长或长期疲弱--媒体

路透法兰克福10月12日电---新闻机构Market News周三援引欧洲央行(ECB)管理委员会委员诺沃特尼的话报导称:

* 无需担心欧元区的通胀风险

* 预计通胀率会明显下滑,2012年下半年将降至2%之下

* 我们有可能进入相对较长时期的经济成长疲软阶段

* 诺沃特尼谈及希腊问题时称要是没有长期救助机制,单独的主权违约极为危险.(完)

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