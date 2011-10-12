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亚洲 | 2011年 10月 12日 星期三 15:58 BJT

〔中国企业〕浙江青年莲花汽车拒绝就对萨博投资的进展情况置评

路透北京10月12日电---中国浙江青年莲花汽车公司周三在回答询问时表示,对于向瑞典萨博汽车(Saab)SWAN.AS投资计划的情况,公司不予置评.

中国最大的上市汽车经销商--庞大汽贸集团(601258.SS)周三曾表示,由于萨博寻求破产保护,其与萨博此前达成的投资协议变为无效.

但萨博汽车的荷兰拥有方却在之後给出矛盾的事实,称与庞大集团和青年莲花汽车达成的总计2.45亿欧元的协议仍然有效.

萨博迄今尚未收到由青年莲花担保的一笔7,000万欧元过桥贷款,这笔资金对于萨博的短期生存至关重要.(完)

--编译 高琦; 审校 蔡美珍

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