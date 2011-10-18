版本:
中国
市场报道 | 2011年 10月 18日 星期二 10:06 BJT

〔中国数据〕9月零售销售增长远超预期,工业和投资表现良好--国家统计局

路透北京10月18日电---中国国家统计局公布的9月宏观经济指标如下(同比%):

实际值 调查中值 区间 前值 去年同期

社会消费品零售总额 17.7 17.0 16.0-17.8 17.0 18.8

工业增加值 13.8 13.3 12.9-14.0 13.5 13.3

固定资产投资(不含农户)(1-9月) 24.9 24.8 22.3-25.1 25.0 24.5

居民消费价格指数(CPI) 6.1 6.1 5.9-6.5 6.2 3.6

CPI环比 0.5 0.5 0.2-0.9 0.3 0.6

工业生产者出厂价格指数(PPI) 6.5 6.8 6.5-7.1 7.3 4.3

注: ~表示数据尚未提供.(完)

欲浏览中国已公布经济指标,请点选[ECI/CN];数据页面请点选ECONCN.

--发稿 沈燕; 撰写 尹嫄婷; 审校 黄凯

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐