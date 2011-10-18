〔中国数据〕9月零售销售增长远超预期,工业和投资表现良好--国家统计局

更正-欧洲股市：收挫，汽车股和银行股领跌
“欧洲市场今日步履维艰，在政治风险不断升温的背景下，投资人再度规避风险资产，”CMC Markets首席市场分析师Michael Hewson称。
路透北京10月18日电---中国国家统计局公布的9月宏观经济指标如下(同比%):
实际值 调查中值 区间 前值 去年同期
社会消费品零售总额 17.7 17.0 16.0-17.8 17.0 18.8
工业增加值 13.8 13.3 12.9-14.0 13.5 13.3
固定资产投资(不含农户)(1-9月) 24.9 24.8 22.3-25.1 25.0 24.5
居民消费价格指数(CPI) 6.1 6.1 5.9-6.5 6.2 3.6
CPI环比 0.5 0.5 0.2-0.9 0.3 0.6
工业生产者出厂价格指数(PPI) 6.5 6.8 6.5-7.1 7.3 4.3
注: ~表示数据尚未提供.(完)
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--发稿 沈燕; 撰写 尹嫄婷; 审校 黄凯
“欧洲市场今日步履维艰，在政治风险不断升温的背景下，投资人再度规避风险资产，”CMC Markets首席市场分析师Michael Hewson称。
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月6日当周 2月7日(二) 0330 澳洲央行公布利率决定 1月 1.50% 1.50% 2230 澳洲AIG建筑业指数 1月 -- 47.0 2月8日(三) 2145 新西兰建筑许可 12月 -- -9.2% 2200 新西兰央行利率决定 -- 1.75% 1.75% 2月9日(四) 0000 澳洲HIA新屋销售(较前月) 12
(除特别说明外，均为GMT时间) 1330 - 商务部公布12月国际贸易收支 1500 - 劳工部公布12月JOLTS职位空缺数 1630 - 财政部每周例行标售四周期国库券 1800 - 财政部标售三年期公债 2000 - 美国联邦储备理事会(美联储)公布12月消费者信贷 2130 - 美国石油协会(API)公布一周全国石油报告 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) 全球重要经济事件一览表 美国上市公司业绩公布日程表 金融市场假期一览表 美国重要政经日程 中国重要政经日程 香港重要政经日程 台湾重要政经日程 (编译 郑茵 审校 许娜)