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市场报道 | 2011年 10月 12日 星期三 16:17 BJT

〔欧元区经济〕希腊所作承诺和7月21日协议应能避免该国违约--特里谢

路透法兰克福10月12日电---欧洲央行(ECB)总裁特里谢在接受法国报纸L'Express采访时称:

* 我们干涉政府的程度不能大于对民间领域的干涉

* 7月21日达成的协议和希腊做出的承诺应表明希腊能够避免违约

* 欧元区当前明显受到全球规模的危机影响.(完)

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