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市场报道 | 2011年 10月 12日 星期三 16:02 BJT

《外汇动态》欧元/美元期权在1.3700处的障碍恐怕难以护卫

0747GMT--期权的即将到期和支付期权金的前景引发市场交投者护卫期权障碍的活动.触发水准在1.3700美元的期权据闻将在周五到期.鉴于欧元/美元外汇交易的流动性巨大,因此总是很难守护住障碍水准.通常情况下,只有即将到期的期权障碍才有机会被守住.距离周五到期还有48个小时以上的时间,因此护卫成功的机率有限.(完)

--编译 高琦; 审校 蔡美珍

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