《外汇动态》欧元/美元期权在1.3700处的障碍恐怕难以护卫

加拿大数据：2016全年新增就业岗位上修，兼职工作增长现象持续
路透渥太华2月3日 - 加拿大2016年新增就业岗位数字小幅上修，新增岗位多数来自兼职工作，但分析师预期，就业岗位品质恶化现象将在今年缓解。
0747GMT--期权的即将到期和支付期权金的前景引发市场交投者护卫期权障碍的活动.触发水准在1.3700美元的期权据闻将在周五到期.鉴于欧元/美元外汇交易的流动性巨大,因此总是很难守护住障碍水准.通常情况下,只有即将到期的期权障碍才有机会被守住.距离周五到期还有48个小时以上的时间,因此护卫成功的机率有限.(完)
--编译 高琦; 审校 蔡美珍
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路透渥太华2月3日 - 加拿大2016年新增就业岗位数字小幅上修，新增岗位多数来自兼职工作，但分析师预期，就业岗位品质恶化现象将在今年缓解。
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (编译 王丽鑫；审校 蔡美珍)
以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2017年1月31日纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货持仓状 况报告，每口以1,000桶计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(2,181,656口) 656,710 164,018 739,712 677,456 1186594 2073878 2090324 107,778 91,332 较1月24日变动(未平仓合约：增加29,847口) 14,309 4,140 -7,679 19,510 30,708 26,140 27,169 3,707 2,678 各类