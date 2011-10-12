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市场报道 | 2011年 10月 12日 星期三 16:02 BJT

更正:〔日本个股〕索尼将在全球召回160万台LCD电视,因冒烟及零件熔化事故

(更正:因原文有误,红条及内文所指的"事故"更正为"电视机冒烟"及"零件熔化",不只是"冒烟事故")

路透东京10月12日电---日本索尼(6758.T)公司高层周三表示,将在全球召回160万台LCD(液晶)电视,此前发生数起电视机冒烟及零件熔化事故.(完)

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