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亚洲 | 2011年 10月 12日 星期三 15:57 BJT

〔中国债市〕人民币利率互换曲线趋平,资金面较乐观带动中短端下跌

路透北京10月12日电---中国人民币利率互换(IRS)曲线周三趋平坦.机构对短期资金面较为乐观,带动IRS中短端下跌;但市场预期9月通胀水平仍高,曲线五年期以上变化有限,曲线前期的倒挂问题有所缓解.

"资金面比较乐观,回购利率比较低,短端收益率带动着长端走."上海一大型银行交易员称.

他并表示,机构对以下调存款准备金率为代表的政策放松预期开始时点有所提前;但通胀拐点尚未见到,政策或仍未到转向时刻,周四或将发行的三年期央票就是一佐证;近期短端跌幅已大,难以排除後期上调的风险.

中国银行间市场周三回购利率延续跌势,其中以七天回购加权平均利率跌幅明显,市况呈现"供过于求"态势.业内人士认为,经济不确定性以及多日以来充裕的流动性,令机构对短期资金面较为乐观.[CN/CN]

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价CNIRSFIX01(基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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周三 3.6986/ 3.8257 3.5750/ 3.6550 3.5100/ 3.6033 3.5150/ 3.6033 3.4950/ 3.7617

周二 3.7983/3.9300 3.6693/3.7493 3.5457/3.6329 3.5457/3.6343 3.5200/3.7720

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变动 -0.0997/-0.1043 -0.0943/-0.0943 -0.0357/-0.0296 -0.0307/-0.0310 -0.0250/-0.0103

注:以上数据均为按季度计算报价

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换.

中国外汇交易中心的统计数据显示,2011年9月人民币IRS成交的名义本金总额为1,484.56亿元人民币,较8月的3,601.99亿元减少近六成.2006年2月中国人民银行推出人民币利率互换交易试点後,当年每月平均成交不超过30亿元.(完)

--发稿 曹巍浩; 审校 张喜良

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