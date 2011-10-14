《即时观点9》中国9月CPI涨幅创四个月低位,但紧缩政策放松条件尚不具备

路透北京10月14日电---中国9月CPI和PPI同比涨幅均如预期般回落.通胀虽仍在高位运行,但下降势头已经明显.市场人士预计,宏观政策仍将处于观察期,放松条件仍不具备,但亦无必要进一步收紧.

国家统计局周五公布,9月居民消费价格指数(CPI)同比涨幅回落至6.1%,与路透调查中值相符,且涨幅为四个月来最小.

当月工业生产者出厂价格指数(PPI)同比上涨6.5%,涨幅为今年年初以来最小,且低于路透调查中值的6.8%

当月CPI环比上涨0.5%,和市场预期相符;PPI环比则持平.

统计局并称,9月CPI中的食品价格同比上涨13.4%,非食品价格上涨2.9%.

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以下为市场人士的相关评论:

--中国农业银行宏观分析师 刘忠渤:

9月CPI为6.1%,在市场预期下限附近.CPI环比上涨0.50%,其中食品上涨1.1%,非食品上涨0.2%,食品价格涨幅略高于我们此前的预期,而非食品价格涨幅与我们此前的预期略低.目前来看,食品价格上涨仍是近期CPI走势最大的不确定因素,而非食品价格涨幅逐步向历史平均水平回落,有助于CPI维持回落的趋势.

四季度回落的大趋势基本可以确定,预计10月CPI在5.5%-5.7%之间,而年底前CPI有望回落至5%附近.

受到大宗商品价格下跌等因素的影响,PPI环比与上月持平,同比明显回落,预计未来一段时间大宗商品价格将呈现区间震荡走势,一方面由于欧债危机逐步缓和,市场担忧情绪逐步缓解,有利于大宗商品价格回升,但另一方面全球经济增速放缓的趋势已经基本确认,对大宗商品价格构成不利影响.预计四季度PPI仍将逐步回落,年底回落至5.5%-5.7%附近.

--中信建投策略分析师 郑联盛:

CPI和PPI基本符合市场的预期.从数值看,仍然是处在高位的区间.为此,通胀的压力仍然没有明显的释放.

预计由于基数效应的因素,4季度物价将出现下降的走势,但可能难以在年底回到4%以下.

从政策面看,由于物价上涨的因素很大程度在于食品,高企的食品价格影响到居民基本生活,为此,政策仍然保持紧缩的态势,在物价明显回落前,政策将是维持状态.

对于市场而言,由于数据符合预期,不会对市场造成大的冲击.但是,整体物价水平较高,对市场仍然是一个不确定因素.市场预期的政策放松可能的空间不大,市场运行的态势更多决定于其他因素,比如市场内在运行态势、外围风险等.

--莫尼塔驻上海分析师 乔永远:

9月CPI增速放缓不足以充分缓解通胀预期,同时现在就预言物价压力正在放缓为时尚早.中国央行更可能是维持目前的货币政策态势不变,在观察未来数月的数据後,再判断政策的方向.

--中国农业银行总行战略规划部分析师 付兵涛:

CPI数据跟预期基本一致,印证了CPI涨幅高点在7月已经出现,未来CPI涨幅将逐步回落的态势应已确认.特别是翘尾因素的影响将明显回落,四季度CPI应延续下行态势.

但总体看通胀压力仍较大,毕竟9月CPI还在6%以上,去年的CPI涨幅应该在5%以上是没有什麽问题的.

政府对中国通胀问题的担忧会略有缓解,但政策的调整在短期内还不会到来,宏观调控的导向也不应该轻易放松.

--东方证券固定收益首席分析师 冯玉明:

9月份CPI数据基本符合我们预期,估计下个月的CPI会继续往下走,会在5.8%左右.这一下行趋势有可能将延续到明年.

原因是,9月份的非食品价格环比涨0.2%,剔除季节因素,实际上基本已经不涨了.而这块权重较大,对CPI影响大.而食品类价格虽然有些不确定性,但我们认为涨幅放慢趋势已见明显.

--东兴证券宏观经济分析师 谭淞:

数据符合我们的预测中枢值.预计明年中期之前通胀将呈持续回落态势.初步预计,10月CPI为5.5-5.7%;11和12月CPI则将下降至5%以下.

通胀下行背景下,由于流动性规模依然庞大,预计货币政策不会进一步紧缩但是亦不会明确放松,而年内流动性状况料将继续改善.

--民生证券宏观经济分析师 张磊:

CPI回落在6.1%,基本在预期之内,之前有节日因素影响,食品涨幅还是较快,PPI回落得比较快,受总体需求回落影响,企业价格回落是主要方式,对经济全景担忧还是存在,从企业层面还是面临一个去库存的状态,不过去库存已进入尾声.国务院对小微企业政策支持的落实,料对企业的流动性有一定支持.

四季度,CPI除了蔬菜价格因冬季因素会走高,秋粮和猪肉价格均会保持稳定,CPI同比价格将继续回落,料到年底能至4.5%,全年达到5.5%.

如果目前国内外需求总量增长显着放缓,四季度PPI还是会继续回落.

--野村证券驻香港分析师 孙驰:

政策方面暂时会按兵不动.我们认为未来几个月通胀会逐步放缓.这证实了通胀已在7月触顶.

--招商证券宏观分析师 谢亚轩:

CPI比我们预计的略低一些,我认为主要还是非食品价格增长较慢有关,这和之前的大宗商品价格下降有比较密切的关系.整体来看通胀趋势是在预测当中,只不过下降速度有些慢.未来来看,通胀继续回落的趋势是比较明确的.我们预计四季度在5%以上,约5.2%,到年底当月同比或能降到5%左右.

由于通胀短期内仍处于高位,而且潜在通胀风险仍比较高(与之前开工项目和发行货币有关),从这个角度看,未来一到两个季度内政策马上全面放松的可能性比较小,但是会有结构性改善,比如小微企业的支持政策等.

--西南证券首席经济学家 王剑辉:

PPI的回落更为明显,但PPI的下降还没有传导到CPI上.通胀仍在高位运行,但回落势头已经明显,对物价问题仍需不放松警惕,但已经不用像前期那麽担忧.

特别是10月初中国政府已经下调油价,过了"十一"假期後食品价格也有下降,我们相信11月之後CPI涨幅将显着回落.

我们认为宏观政策仍将处于观察期,没有到放松的时刻,但显然也没有必要再进一步收紧了.

--国开证券宏观经济分析师 杜征征:

物价方面,拐点已现,但短期仍将承压.9月CPI仍高居.进入四季度以後,由于翘尾因素开始快速下降,CPI降幅会有所加大,四季度CPI水平或将达到5.1%左右.

在中性情景假设下,CPI在今年11月後回落至5%左右,明年二季度可能回至4%左右.今年全年,CPI同比上涨5.5%左右,通胀压力较大.同时,由于未来国内外多方因素均存在着较大不确定性,未来CPI走势也存在着一定的不确定性.

货币政策转向可能性不大,更可能的是进行一些结构性调整.

--东北证券策略分析师 杜长春:

食品价格仍是物价上涨主因,环比涨幅较大.物价涨幅仍未出现明显回落.但从10月来农产品以及菜篮子批发价格走势看,出现较为明显回落,而猪肉价格虽维持高位但上涨动能不足,上述因素有利稳定市场对物价的过度担忧.

从目前看,我们认为在四季度物价将呈现逐月回落,年底在翘尾因素影响消除後,单月CPI有望回落至5%以下.物价回落有助于缓解经济层面的流动性需求,也不支持货币政策的持续紧缩.

受国际大宗商品价格回落带动,国内PPI同比涨幅回落较为明显.目前欧美经济相对低迷导致全球需求力下降,未来大宗商品价格的相对稳定有利于缓解输入性通胀压力,但PPI的回落对企业盈利能力仍存在一定的负面影响.

--浙商证券宏观经济分析师 郭磊:

9月CPI符合预期,PPI则略低于预期.至此,本轮通胀算是有惊无险地度过了最後一个关隘,确认了7月的峰值;下一步大概率情形下CPI将进一步走低,预计10月将进一步回落到6%以下,11月和12月则将到5%附近.

通胀压力减弱之後,政策将有更大的回旋馀地.尽管目前紧缩政策放松的条件尚不具备,但预计政策将视经济数据进行一些定向的微调.

我们并认为,下一阶段,更敏感更值得关注的数据将由通胀转变为出口.

--申银万国首席宏观经济分析师 李慧勇:

9月CPI与PPI数据符合预期.进一步说明通胀的高点已经过去,处在慢落过程中.CPI会从慢落转向快落,10月可能会落到6%以下,落到5%以下最快要到11月.全年CPI涨幅预计5.5%左右.

PPI涨幅预计将呈现逐渐走落趋势.但在整体通胀仍处于高位的情况下,除非经济出现硬着陆,政策难言放松.

**相关背景**

--中国国务院总理温家宝称,中国经济继续保持平稳较快发展,物价较快上涨势头已得到控制.

--中国人民银行2011年第三季度例会强调,把稳定物价总水平作为宏观调控的首要任务,并要继续实施好稳健的货币政策,或继续淡化经济增速趋缓下紧缩政策放松的市场预期.

--国家信息中心经济预测部副主任祝宝良本周称,下半年中国经济会继续回落,但不会出现大幅下滑的局面.他并预计,三季度国内生产总值(GDP)增长9.2%左右,全年增长9.4%.

--中国国务院副总理李克强此前表示,面对各种风险挑战,中国将继续把稳定物价总水平作为宏观调控的首要任务,加快转变经济发展方式,加大结构调整力度.

--中国9月官方制造业采购经理人指数(PMI)连续两月小幅回升,显示出经济回稳态势进一步增强,分项数据中的购进价格指数略有下降,预示企业成本压力有所减轻.但同期汇丰PMI终值则续居荣枯分水岭50线下.(完)