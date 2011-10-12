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市场报道 | 2011年 10月 12日 星期三 16:09 BJT

〔国际油市〕国际能源署调降全球石油需求预估,指称经济前景趋弱

路透伦敦10月12日电---国际能源署(IEA):

* 将2011年和2012年全球石油日需求增长预估分别调降5万桶和16万桶,指称经济前景趋弱

* 将利比亚到2011年末时石油日产能预估上调至接近60万桶,高于此前预估的35-40万桶

* 9月OPEC原油日产出下降2万桶至3,015万桶

* 将2011年第四季对OPEC石油日需求预估上调30万桶至3,080万桶,指因非OPEC国家供应减少 (完)

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