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市场报道 | 2011年 10月 12日 星期三 16:39 BJT

〔欧洲经济〕目前欧洲经济增长暂停,形势非常危险--欧盟执委雷恩

路透10月12日电---欧盟经济暨货币事务执委雷恩周三表示:

* 目前欧洲经济成长暂停,形势非常危险

* 正在对需要采取的举措统一意见

* 经济增长减速与金融市场动荡有关

* 欧洲需要更强有力的金融防火墙,包括扩大EFSF

* 欧洲需要控制金融市场动荡,以避免经济衰退风险.(完)

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