版本:
中国
市场报道 | 2011年 10月 12日 星期三 16:23 BJT

〔欧洲汇市〕欧元涨至三周高位1.3707美元--EBS数据

路透伦敦10月12日电---据EBS电子盘数据,欧元/美元EUR=涨至三周高位1.3707美元.(完)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐