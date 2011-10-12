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亚洲 | 2011年 10月 12日 星期三 16:19 BJT

〔亚洲橡胶〕TOCOM期胶连续第六日上涨,关注泰国洪水情势

路透东京10月12日电---东京工业品交易所(TOCOM)指标期胶周三连续第六日上涨,部分受助于中国股市的涨势,不过很多投资者正采取观望立场,因中国即将公布经济数据,且泰国洪水的影响值得权衡.

TOCOM指标期胶<0#JRU:>3月合约结算价上涨0.6日圆,至每公斤320.2日圆.胶价在两周前触及12个月低位289.5日圆後反弹,随後连涨六日.

上海期胶交投最活跃的1月合约SNRF2上涨2.4%,收报每吨28,900元人民币.成交量跳增逾30%,至1,199,724口,周二为894,610口.

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