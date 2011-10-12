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亚洲 | 2011年 10月 12日 星期三 16:26 BJT

〔新债招标〕中石油集团100亿元三年期中票,票面利率5.80%--路透数据

路透北京10月12日电---路透数据NEWISSUEC显示,中国最大石油及天然气生产商--中国

石油天然气集团公司周三(12日)簿记建档发行100亿元人民币三年期中期票据,最终确定票面

利率为5.80%.

本期债为中石油集团今年第五期中票.中石油集团旗下有上市公司中国石油(601857.SS)

(0857.HK).

具体条款如下:

发行人 注册金额 拟发规模 期限 票面利率 承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (月) (缴款日)

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中石油集团 100 100 3 5.80% 工商银行 AAA 10/13 10/14

建设银行

=============================================================================================(完)

--发稿 曹巍浩; 审校 黄凯

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