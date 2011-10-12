版本:
中国
市场报道 | 2011年 10月 12日 星期三 16:38 BJT

〔欧元债市〕德债期货逆转涨势,跌24个跳动点至盘中低点134.31

路透伦敦10月12日电---德债期货FGBLc1逆转涨势,跌24个跳动点至盘中低点134.31.(完)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐