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亚洲 | 2011年 10月 12日 星期三 16:34 BJT

〔表格〕外资在韩国股市买超104亿韩元,为连续第二日买超

路透首尔10月12日电---韩国证券交易所周三公布,截至0720GMT,外资当日在韩国股市.KS11买超104亿韩元.

以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元,负值代表卖超):

日期 外资 机构投资人 散户

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10月12日 10.4 217.4 -58.9

10月11日 329.9 206.3 -595.7

10月10日 -101.8 289.0 -96.9

10月7日 381.3 439.8 -869.5

10月6日 114.6 452.5 -713.9

10月5日 -299.5 -75.3 77.8

10月4日 -451.1 -201.8 650.3

9月30日 30.5 -25.4 -4.2

9月29日 3.9 -53.6 49.4

9月28日 322.3 69.6 -55.3

9月27日 169.0 23.8 -322.2

9月26日 -258.2 384.0 -435.5

9月23日 -667.7 -231.6 907.1

9月22日 -301.1 37.2 762.5

9月21日 272.6 53.6 -324.0

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本月以来 -16.2 1,328.0 -1,606.7

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今年以来 -6,642.5 5,944.6 2,138.2

------------------------------------------------- (完)

--编译 丁琦; 审校 艾茂林

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