《企业看点》--10月12日财务活动报导摘要(更新版)

(新增前两则)

路透班加罗尔10月12日电---以下为其它媒体周三对于企业财务相关活动的报导摘要:

* 日报al-Mal援引Etisalat Misr主管报导称,阿布扎比电信集团Etisalat ETEL.AD旗下埃及分支Etisalat Misr推迟登陆埃及证交所,直至市场形势有所好转.

* 比利时两家主要商业日报未援引消息来源报导称,该国医药企业Arseus RCUS.BR已收到一份收购要约,但仍处于十分早期的阶段.

* 英国金融时报周三报导,美国私募股权机构AEA Investors向原油和天然气物流服务提供商Asco Group发出收购要约.[ID:nL5E7LC009].(完)