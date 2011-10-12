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市场报道 | 2011年 10月 12日 星期三 16:36 BJT

〔欧洲汇市〕澳元兑美元升1%,至三周高位1.0061美元

路透伦敦10月12日电---澳元兑美元AUD=D4升1%,至三周高位1.0061美元.(完)

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