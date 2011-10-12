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亚洲 | 2011年 10月 12日 星期三 16:40 BJT

〔新兴汇市〕韩元和新加坡元脱离低位,市场押注亚洲货币或将反弹

路透新加坡10月12日电---韩元和新加坡元周三扳回稍早的大多数跌幅,由于股市和欧元反弹,短线投资者增加了对于新兴亚洲货币的风险敞口.

银行间投机客削减美元部位,助力亚洲货币收复失地.人民币反弹,因国有银行出脱美元.

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