版本:
中国
市场报道 | 2011年 10月 12日 星期三 16:42 BJT

〔欧洲汇市〕英镑涨至日高1.5692美元,此前英国公布就业数据

路透伦敦10月12日电--英镑/美元涨至日高1.5692美元,英国公布就业数据前在1.5676.(完)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐