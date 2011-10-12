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市场报道 | 2011年 10月 12日 星期三 16:51 BJT

〔全球金市〕现货金上涨,受欧元兑美元走强提振

路透伦敦10月12日电---周三现货金XAU=涨1%,至每盎司1,681.60美元,因欧元兑美元涨至三周高点,且斯洛伐克议会否决扩容EFSF计划引发欧债危机担忧.(完)

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