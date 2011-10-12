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亚洲 | 2011年 10月 12日 星期三 16:47 BJT

〔新债招标〕陜西有色集团30亿元一年期短融,票面利率6.12%--路透数据

路透北京10月12日电---路透数据NEWISSUEC显示,中国陜西有色金属控股集团有限责任

公司周三簿记建档发行30亿元人民币一年期短期融资券,最终确定票面利率为6.12%.

具体条款如下:

发行人 注册金额 拟发规模 期限 票面利率 承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (月) (缴款日)

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陜西有色集团 -- 30 12 6.12% 兴业银行 AAA 10/13 10/14

=============================================================================================(完)

--发稿 曹巍浩; 审校 乔艳红

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