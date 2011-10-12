《中国公开市场预测》时隔近两月後再发三年央票,需求造好但利率料持平

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (编译 王丽鑫；审校 蔡美珍)
* 时隔近两个月後央行再发三年央票,发行量200亿元
* 宽松资金面及一二级市场利差支撑需求
* 三年和三个月央票中标利率料都持稳
路透上海10月12日电---时隔近两个月後,中国央行周四将再次发行三年期央票.200亿元人民币的发行量,一方面表明央行仍有意通过数量工具适当冻结流动性;另一方面也说明,目前较为宽松的资金面和一二级市场轻微的利差,对该期限央票需求起到了支撑作用.不过中标利率预计将会持平于上次的3.97%.
此外,央行明日还将招标发行70亿元三个月期央票,发行量较上次增逾两倍,预计中标收益率同样是持稳.
"哇,这麽多!"北京一银行交易员在看到三年央票发行公告後感叹,"发这麽多可能是两方面作用吧,一可能是央行还是想收点流动性,二来这个数字也是大家报需求报出来的,说明对资金面还是乐观的."
她表示,前次三年央票的发行利率比目前二级市场略高,这可能支撑该期央票需求.
央行最近一次三年央票发行是在8月18日,当期发行量为10亿元,中标利率3.97%;而央行上次(9月29日)招标发行的20亿元三个月期央票,中标收益率连续第六周持平于3.1618%,当日央行未进行正回购操作.
中债登银行间债市央票到期收益率曲线<0#CCBYBMK=>显示,三年期央票最新收益率报3.9439%;三个月央票最新报3.4576%.
央行当前公开市场央票发行状态一般为周二发行一年期央票,周四发行三个月期央票.央行并于5月12日重启暂停逾五个月的三年期央票发行,但由于需求不稳,发行频率并不固定.
央行公开市场此前已经连续11周净投放,累计达4,540亿元,其中国庆节前一周净投放550亿元.
本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)
回笼 投放
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央票发行(周二) 100
(周四) 270
正回购 (周二) 900
(周四) 待定
央票到期 980
正回购到期 1,890
====================================(完)
--发稿 周晓峰; 审校 张喜良
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