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市场报道 | 2011年 10月 12日 星期三 16:58 BJT

《即时观点》英国8月失业人口增至近17年来最高

路透伦敦10月12日电---英国统计局周三公布,8月英国按国际劳工组织(ILO)标准计算的失业人数增至257万,为近17年来最高.9月英国请领失业金人数增幅略小于预期.[ID:nCN1145484]

主要数据:

请领失业金人数 9月 8月 预估

较前月变动 +17,500 +19,100 +25,000

按国际劳工组织(ILO) 8月 预估

标准计算失业率(%)

(三个月变动) 8.1 8.0

要点:

- 总失业人数为截至1994年10月的三个月以来最高;

- 失业率为截至1996年10月的三个月以来最高.

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