〔路透基点〕北京北辰和保利地产各自寻求为长沙地产项目融资--RLPC

路透香港10月12日电---汤森路透旗下基点援引银行业人士消息报导称,在沪港两地上市的北京北辰实业股份有限公司(0588.HK)(601588.SS)正寻求10-15亿人民币规模三年期贷款,为其在武汉长沙的一处商业地产项目融资.

消息人士表示,中国中信银行为主办银行.可能有三到四家银行加入该交易.

消息人士称,此次交易的利率为中国人行基准利率的115-120%.

根据北京北辰实业股份网站,该公司在2007年以92亿人民币收购了长沙新河三角洲地块,创下了当时的中国最高交易纪录.这片重命名为北京北辰三角洲、占地110万平方米的区域将开发为公寓、写字楼、酒店和购物中心.

一位消息人士表示,北京北辰可能会为该地区的其他开发项目寻求融资.但他补充称,目前银行对于向房地产业放贷态度谨慎.

同时,保利地产集团股份有限公司(600048.SS)也正在筹备逾25亿元人民币的长沙地产项目融资活动.该交易将划分为两笔独立的贷款,目前有五到六家银行正在考虑.中国银行和中信银行有可能担任两笔贷款的主办银行.

根据保利地产网站,该公司在沪上市,是国有企业中国保利集团的子公司.其在长沙正在开发的项目包括有三处高端住宅/别墅区和两处商业大厦,包括写字楼、酒店和购物中心.(完)