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市场报道 | 2011年 10月 12日 星期三 17:26 BJT

〔欧洲个股〕Dexia意大利公共融资部门不久後将出售--知情人士

路透米兰10月12日电---消息人士周三对路透表示,隶属受困银行Dexia(DEXI.BR)的意大利公共融资部门Dexia Crediop很快将被出售.

"在Dexia最近风波之前,集团即已打算出售Dexia Crediop.很快又会再宣布要出售Dexia Crediop,"消息人士称

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