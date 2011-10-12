〔欧洲汇市〕美元兑瑞郎日内下跌1%,因美元全线挫跌

路透伦敦10月12日电---美元兑瑞郎周三下降1%,在股市上扬之际,美元全线挫跌.据称对冲基金是日内最大卖家.

电子交易平台EBS上,美元兑瑞郎CHF=触及日低0.8985瑞郎,为9月30日以来的最低,因处于心理关键水准0.90瑞郎下方的停止单被触发.(完)