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市场报道 | 2011年 10月 12日 星期三 17:17 BJT

〔欧洲汇市〕美元兑瑞郎日内下跌1%,因美元全线挫跌

路透伦敦10月12日电---美元兑瑞郎周三下降1%,在股市上扬之际,美元全线挫跌.据称对冲基金是日内最大卖家.

电子交易平台EBS上,美元兑瑞郎CHF=触及日低0.8985瑞郎,为9月30日以来的最低,因处于心理关键水准0.90瑞郎下方的停止单被触发.(完)

--编译 王翔琼;审校 田建华

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