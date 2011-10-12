〔中国新债〕财政部10月24日将代理招标发行179亿元地方债,期限五年

加拿大数据：2016全年新增就业岗位上修，兼职工作增长现象持续
路透渥太华2月3日 - 加拿大2016年新增就业岗位数字小幅上修，新增岗位多数来自兼职工作，但分析师预期，就业岗位品质恶化现象将在今年缓解。
路透上海10月12日电---中国财政部明确10月24日将代理招标地方债的发行细节.该期债为五年期固定利率附息债,计划发行面值总额为179亿元人民币.
其中,北京、内蒙古、辽宁、大连、吉林、宁夏、河南省(区、市)额度分别为27亿元、30亿元、24亿元、6亿元、32亿元、13亿元、47亿元.
刊登在中国债券信息网的公告显示,该期债为今年第八期地方政府债,按年付息,合并发行、合并托管上市交易.采用单一价格荷兰式招标方式,标的为利率,全场最高中标利率为票面利率.
该期债的竞争性招标时间10月24日上午9:50-10:30,10月25日开始发行并计息,10月27日发行结束,10月31日起上市交易.
此前财政部公告称,10月将代理招标发行宁夏等七省区市地方政府债券,总额355亿元人民币.其中,17日招标三年期品种,金额176亿元;24日招标五年期品种,金额179亿元.[ID:nCN2009655](完)
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--发稿 边竞; 审校 杨淑祯
路透渥太华2月3日 - 加拿大2016年新增就业岗位数字小幅上修，新增岗位多数来自兼职工作，但分析师预期，就业岗位品质恶化现象将在今年缓解。
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (编译 王丽鑫；审校 蔡美珍)
以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2017年1月31日纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货持仓状 况报告，每口以1,000桶计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(2,181,656口) 656,710 164,018 739,712 677,456 1186594 2073878 2090324 107,778 91,332 较1月24日变动(未平仓合约：增加29,847口) 14,309 4,140 -7,679 19,510 30,708 26,140 27,169 3,707 2,678 各类