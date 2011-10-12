〔中国新债〕财政部10月24日将代理招标发行179亿元地方债,期限五年

路透上海10月12日电---中国财政部明确10月24日将代理招标地方债的发行细节.该期债为五年期固定利率附息债,计划发行面值总额为179亿元人民币.

其中,北京、内蒙古、辽宁、大连、吉林、宁夏、河南省(区、市)额度分别为27亿元、30亿元、24亿元、6亿元、32亿元、13亿元、47亿元.

刊登在中国债券信息网的公告显示,该期债为今年第八期地方政府债,按年付息,合并发行、合并托管上市交易.采用单一价格荷兰式招标方式,标的为利率,全场最高中标利率为票面利率.

该期债的竞争性招标时间10月24日上午9:50-10:30,10月25日开始发行并计息,10月27日发行结束,10月31日起上市交易.

此前财政部公告称,10月将代理招标发行宁夏等七省区市地方政府债券,总额355亿元人民币.其中,17日招标三年期品种,金额176亿元;24日招标五年期品种,金额179亿元.[ID:nCN2009655](完)

参看详情,请点击中国债券信息网(here)