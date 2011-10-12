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市场报道 | 2011年 10月 12日 星期三 17:27 BJT

〔欧洲汇市〕欧元兑美元扩大涨幅,风险货币走强

路透伦敦10月12日电---欧元兑美元周三扩大涨幅,欧洲领袖可望达成解决欧债危机协议,引发市场乐观情绪,推动欧元走强.

* 欧元兑美元EUR=扩大涨幅,涨1%至1.3782美元--EBS数据

* 英镑兑美元GBP=升至三周高位1.5726.(完)

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