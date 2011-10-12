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市场报道 | 2011年 10月 12日 星期三 17:19 BJT

《外汇动态》日本的银行恐怕是美元/日圆的唯一买家

0851GMT--美元/日圆JPY=在76.50下方的系统停损单已经被触发.日本买家目前暂时遏制住了美元卖盘,并且在75.95-76.10区域挂有大量买单.非日本账户在75.90下方集结了许多停损单.中长期投资大户的停止单据闻设在75.70下方,期权停止单设在75.50的障碍之下.(完)

--编译 高琦; 审校 沈以文

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